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موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:34 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يستعد انتر ميلان لمواجهة فريق فيورنتينا ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الايطالي يوم الثلاثاء فى لقاء قوي بين الفريقين وحاسم على صراع الصدارة.

وتقام مباراة فيورنتينا ضد انتر ميلان يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الايطالي فى تمام التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة الا ربع بتوقيت السعودية.

وكان فريق انتر ميلان حقق الفوز علي بولونيا ضمن مباريات الجولة الماضية بسداسية مقابل هدف بينما فيورنتينا فاز على جنوي بهدفين مقابل هدف.

ويذكر أن انتر ميلان فى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 10 نقاط بينما فيورنتينا فى المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

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