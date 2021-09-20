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ماذا قالت حنان مطاوع بعد تكريمها من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية؟

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:51 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
ولاء عبد الناصر
حرصت الفنانة حنان مطاوع، على توجيه رسالة شكر لمهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت حنان مطاوع، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: "شكر خاص لمهرجان " أيام القاهرة للدراما العربية" تكريمي كأفضل ممثلة عن القاهرة كابول .. شكر خاص للدكتورة عبلة الأسود".

وكانت قد حصلت النجمة حنان مطاوع على أفضل ممثلة فى مهرجان الأمل بالسويد عن دورها فى فيلم قابل للكسر، والفيلم ينتمي للسينما المستقلة ويعود للجهود الذاتية وبدون مونتاج.

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