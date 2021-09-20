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أبرزهم "مش أنا".. تعرف على الأفلام المصرية المقتبسة من الأجنبية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:18 ص
فيلم مش أنا
فيلم مش أنا
ولاء عبد الناصر




هناك العديد من الأفلام السينمائية المصرية، اقتبست قصتها من الأفلام السينمائية الأجنبية، فهناك من نجح والآخر فشل وهاجمه الجمهور، وفى هذا التقرير نرصد لكم أبرز هذه الأفلام:


"ديدو":
مقتبس من فيلم "Honey I Shrunk the Kids، ويدور حول وجود عالم يدعى واين يعيش في كاليفورنيا، كان يعمل على جهاز يجعل الأشياء تصغر في الحجم، ولكنه لم يعمل كما أراد، ولكن في يوم كان الجيران يلعبون حول المنزل واصطدمت كرتهم بشباك واين، فذهبوا لأخذها، ولكنه وجد نيك وإيمي، قد صغر حجمهم؛ ليصبحوا في حجم عقلة الإصبع.

"مش أنا":
مأخوذ من فيلم "The Man with alien hand”، ويحكي عن متلازمة اليد الغريبة، يعاني منها رجل ويقابل فتاة لتعالج هذه المشكلة، ولكن الفيلم يحتوي على مشاهد رعب.

شمس الزناتي:
اقتبست السينما المصرية فيلم "Sevin Samurai”، بعد أن أقتبسته هوليود قبلها في فيلم "The Magnificent Seven”، وقصة الفيلم هي قرية صغيرة وأهلها ضعفاء، ويحصدون قوت يومها بصعوبة، يهجم عليهم المارشال برعي مع مرتزقته المسلحين؛ ليأخذ قوت الضعفاء، ولكن يستعين الأهالي بسبع رجال رجال لينقذوهم.

حلاوة روح:
مقتبس قصته من الفيلم الإيطالي " Malena”، وهو عن مرأة حسناء تكون مطمع الرجال، وتغير النساء منها لشدة جمالها وعشق أزواجهن لها، ورغبة ذلك الطفل المراهق أن تنظر له حتى.

إسماعيل يس طرزان:
على الرغم من تنوع أفلام إسماعيل يس التي شاهدناها، لكن هذا الفيلم ام اقتباسه من فيلم "Toto Tarazan”، والذي أُنتج بثماني سنوات تسبق النسخة المصرية، والمدهش أن البطل أيضًا لديه عدة أفلام باسمه مثل إسماعيل يس.

"طير أنت":
مقتبس من فيلم “Bedazzled”، من بطولة براندن فريزر، والقصة تدور حول شاب لديه عقدة نفسية تجاه الفتيات، وخاصةً الحديث مع الفتاة التي يحبها؛ فيظهر له جني يساعده.

شجيع السيما:
شجيع السيما من الأفلام المسروقة المشهورة، والفيلم الأصلي هو "The Hard Day”، ويحكي عن رجل يريد أن يصبح نجم سينمائي، من خلال مساعدة رجل غاضب وعصبي، وهو رجل الشرطة.

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