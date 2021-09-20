محمد عز يكشف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

كشف الفنانة محمد عز عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بـ فيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.







وكتب محمد عز " الحمد لله رب العالمين أنا أحسن كتير جدا الأعراض مبقتش موجودة تقريبا ربنا كريم ".





يذكر أن الفنان محمد عز، كان قد كشف عن إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب عز: «إيجابي كورونا الحمدالله على كل حال، دعواتكم بالشفا».