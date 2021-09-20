شبورة مائية شديدة تضرب محافظة المنوفية.. وتحذيرات من السفر على الطرق

شهدت محافظة المنوفية، صباح اليوم الاثنين، شبورة مائية وضباب شديد داخل المدن وعلي الطرق الزراعية والسريعة بين المحافظة والمحافظات الأخري، حيث انتشرت الشبورة المائية والضباب سريعاً داخل المدن وعلي الطرق الزراعية والسريعة، ما لحجب الرؤية علي الطرق وتوقف حركة سير السيارات علي الطرق لشدة خطورة الشبورة.



وتداول علي صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحذيرات من شدة الشبورة المائية وخطورتها لمنع حدوث حوادث الطرق وتحذيرات بعدم السير والسفر.



وكانت أعلنت من قبل هيئة الأرصاد الجوية أن خلال الأيام القادمة بداية من مساء اليوم أن الطقس دافئ ووجود الشبورة



المائية الكثيفة التي قد تصل إلي الضباب وحذرت من اتخاذ الإجراءات الأمنية خلال السفر في الشبورة كما شددت علي تأجيل السفر أثناء وجود الشبورة المائية لعدم وقوع حوادث سير علي الطرق الزراعية والسريعة بين المحافظات.



وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية هي أبرز الظواهر الجوية والتي تصل لحد الضباب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وشمال الصعيد.