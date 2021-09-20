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اليوم.. آخر فرصة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2021

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
يواصل موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 250 درجة لطلاب العلوم والرياضة والأدبي، على أن تكون آخر فرصة للتسجيل أمام الطلاب في السابعة من مساء اليوم الاثنين.

وفي هذه المرحلة يحق لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية 2021، وللمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة التي تضم 42065 طالب بالشعبة العلمية علوم ورياضة و24932 طالب بالشعبة الأدبية، بإجمالي66997 طالب وطالبة.

وكانت وزارة التعليم العالي، قد أعلنت عن وجود أماكن شاغرة بـ 50 كلية بمختلف الجامعات المصرية بالإضافة إلى المعاهد العليا والتي يمكن لطلاب المرحلة الثالثة التسجيل فيها ولعل أبرز تلك الكليات كلية التربية شعبة رياض أطفال وتربية رياضية وتربية فنية وتربية موسيقية وكلية السياحة والفنادق والحقوق.

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