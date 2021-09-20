اليوم.. آخر فرصة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2021

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 250 درجة لطلاب العلوم والرياضة والأدبي، على أن تكون آخر فرصة للتسجيل أمام الطلاب في السابعة من مساء اليوم الاثنين.

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 250 درجة لطلاب العلوم والرياضة والأدبي، على أن تكون آخر فرصة للتسجيل أمام الطلاب في السابعة من مساء اليوم الاثنين.

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 250 درجة لطلاب العلوم والرياضة والأدبي، على أن تكون آخر فرصة للتسجيل أمام الطلاب في السابعة من مساء اليوم الاثنين.