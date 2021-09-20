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سبب استبعاد نجم الأهلي من قائمة السوبر

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على استبعاد محمد محمود من قائمة المارد الأحمر التي ستشارك في مواجهة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

استبعاد محمد محمود من قائمة السوبر المصري

وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قد عقد جلسة خاصة مع محمد محمود، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي بعد استبعاده من معسكر الفريق المغلق بالإسكندرية لخوض مواجهة السوبر المصري.

من جانبه أكد مصدر بالنادي الأهلي أن محمد محمود يعاني من زيادة وزن بسيطة لذلك قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استبعاده من أجل تجهيزه لقادم المباريات.

وتابع المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يرغب في تجهيز محمد محمود لخلافة محمد مجدي أفشة في الفترة المقبلة.

وأتم المصدر موضحا أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني طلب من مدرب الأحمال البدنية تجهيز محمد محمود من خلال خوض تدريبات إضافية خلال الفترة الحالية لإنقاص وزنه.

الكلمات المفتاحية

مواجهة السوبر محمد محمود طلائع الجيش الاهلي

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