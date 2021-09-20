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الكشف عن أسباب استعباد ريكي بويج من مباريات برشلونة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:30 ص
رونالد كومان
رونالد كومان
علي خلاف
استقر المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني على استبعاد ريكي بويج، لاعب البارسا رغم جاهزيته.

أسباب استبعاد ريكي بويج

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن المدرب الهولندي رونالد كومان يرى أن ريك بويج عليه التحسن في عدة جوانب من المباريات، و كذلك عليه مواصلة العمل في تدريبات البارسا و التحسن كلاعب مثل أي شاب.

وتابعت الصحيفة أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة أكد أن بالدي، دخل أمام بايرن وقدم أداء جيد، وهو من يعطي فرصة للشباب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الهولندي رونالد كومان استقر على إعطاء الفرصة للاعبي البارسا الشباب من خلال حصولهم على دقائهم، بالفترة المقبلة.

وكان المدرب الهولندي رونالد كومان قد صرح :" لا أخشى وضع الشباب في التشكيلة لكن وضع 6 لاعبين، في التشكيلة ليس جيداً في الوقت الحالي حتى بالنسبة لهم".

الكلمات المفتاحية

كومان ريكي بويج برشلونة

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