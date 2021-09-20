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فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 09:01 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الدمتناوي
تلقي النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا جديدًا من سموحة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد استبعاده من معسكر الفريق المغلق وعرضه للبيع.

أجايي يتلقى عرضا من سموحة

ويدرس أجاي العديد من العروض من أندية فاركو وبيراميدز وفيوتشر إف سي وسموحة مؤخراً.

وطلب فرج عامر، رئيس الفريق السكندري، من إدارة الأهلي، على هامش احتفالية النجمة العاشرة ضم اللاعب سواء إعارة أو الشراء بشكل نهائي.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن أن الأهلي رحب بالعرض السكندري وطلب من فرج عامر التفاوض مع اللاعب ووكيله لمعرفة طلباته المادية وحسم مصيره النهائي من الانتقال الى سموحة أو فاركو حسب رغبته بالاتفاق مع إدارة القلعة الحمراء.

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محمود الخطيب فرج عامر رئيس سموحة النجمة العاشرة اجايي

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