كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة اقترب من التعاقد مع رحيم ستيرلينج، نجم نادي مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم مان سيتي





وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن مدير كرة القدم في برشلونة ماتيو أليماني، سافر إلى إنجلترا في الصيف لمحاولة لضم سترلينج للنادي.





وكان أليماني ينوي التفاوض إما على صفقة مبادلة أو إعارة من أجل صاحب الـ26 عامًا ، لكن لم يؤت ثماره.

ومن المقرر أن يدخل برشلونة مجددًا في مفاوضات جديدة لضم سترلينج الصيف المقبل بعد عدم مشاركته بكثرة في التشكيلة الأساسية.





وأفاد تقرير رياضي بأن سترلينج غير مدرج في خيارات قادة مانشستر سيتي الخمسة بعد تصويت بين لاعبي الفريق، حيث يعد فرناندينيو هو قائد النادي، مع كيفن دي بروين وإيلكاي جوندوجان وكايل ووكر.



