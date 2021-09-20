رئيس الوزراء الاسترالي يغادر لاجتماع رباعي وسط تداعيات صفقة الغواصات الفرنسية

غادر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الاثنين، متوجها إلى واشنطن للقاء زعماء المجموعة الرباعية وسط انتقادات لقرار حكومته بالتخلي عن صفقة غواصات بقيمة 40 مليار دولار مع فرنسا.





قالت أستراليا الأسبوع الماضي إنها ستلغي اتفاقًا مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية وستبني بدلًا من ذلك ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية على الأقل بتكنولوجيا أمريكية وبريطانية بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية. وقالت فرنسا إن العلاقة مع أستراليا والولايات المتحدة تمر "بأزمة" واستدعت سفيريها من كلا البلدين.





بينما تحركت أستراليا لتهدئة التوترات، معربة عن أسفها بشأن الحادث، فإن اجتماع موريسون مع زملائه من قادة الرباعية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن يهدد بإثارة الغضب الفرنسي. وقال هايدون مانينغ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فليندرز بجنوب أستراليا: "الفرنسيون غير متأثرين للغاية ومشهد موريسون وبايدن وجونسون معًا لن يفعل الكثير لإصلاح العلاقات".





كما سيحضر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اجتماع قادة المجموعة الرباعية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال مصدران مطلعان على الجدول لرويترز إن اللجنة الرباعية ستناقش كوفيد -19 وتغير المناخ والأمن الإقليمي. وقال موريسون للصحفيين في سيدني وهو يستقل الطائرة متوجها إلى واشنطن "هذا كله يتعلق بضمان وضع المصالح السيادية لأستراليا أولا لضمان أن الأستراليين هنا يمكنهم العيش بسلام مع كثيرين آخرين في منطقتنا."







