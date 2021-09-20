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رئيس الوزراء الاسترالي يغادر لاجتماع رباعي وسط تداعيات صفقة الغواصات الفرنسية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:51 ص
بوابة الفجر
منار طارق
غادر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الاثنين، متوجها إلى واشنطن للقاء زعماء المجموعة الرباعية وسط انتقادات لقرار حكومته بالتخلي عن صفقة غواصات بقيمة 40 مليار دولار مع فرنسا.

قالت أستراليا الأسبوع الماضي إنها ستلغي اتفاقًا مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية وستبني بدلًا من ذلك ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية على الأقل بتكنولوجيا أمريكية وبريطانية بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية. وقالت فرنسا إن العلاقة مع أستراليا والولايات المتحدة تمر "بأزمة" واستدعت سفيريها من كلا البلدين.

بينما تحركت أستراليا لتهدئة التوترات، معربة عن أسفها بشأن الحادث، فإن اجتماع موريسون مع زملائه من قادة الرباعية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن يهدد بإثارة الغضب الفرنسي. وقال هايدون مانينغ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فليندرز بجنوب أستراليا: "الفرنسيون غير متأثرين للغاية ومشهد موريسون وبايدن وجونسون معًا لن يفعل الكثير لإصلاح العلاقات".

كما سيحضر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اجتماع قادة المجموعة الرباعية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال مصدران مطلعان على الجدول لرويترز إن اللجنة الرباعية ستناقش كوفيد -19 وتغير المناخ والأمن الإقليمي. وقال موريسون للصحفيين في سيدني وهو يستقل الطائرة متوجها إلى واشنطن "هذا كله يتعلق بضمان وضع المصالح السيادية لأستراليا أولا لضمان أن الأستراليين هنا يمكنهم العيش بسلام مع كثيرين آخرين في منطقتنا."


قال مصدر حكومي كبير إنه من المتوقع إبرام اتفاقيات جديدة تعزز التعاون بين الدول الأربع، لكن أستراليا لن تعلن عن أهداف مناخية معززة تسعى إليها الولايات المتحدة. ورفض موريسون تحديد هدف يتمثل في خفض الانبعاثات الصافية بحلول عام 2050 ويتعرض لضغوط للقيام بالمزيد قبل قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في جلاسكو في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر.

الكلمات المفتاحية

صفقة الغواصات الشراكة الامنية استراليا و فرنسا

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