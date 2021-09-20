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الحزب الحاكم في روسيا يعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 09:09 ص
روسيا
روسيا
وكالات

أعلن الحزب الحاكم في روسيا، اليوم الاثنين، فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ويوم الجمعة الماضي، انطلقت عمليات التصويت في انتخابات الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي)، في مختلف أنحاء البلاد.

 

وكان أليكسي فينيديكتوف نائب رئيس الغرفة الاجتماعية في موسكو ورئيس مركز مراقبة الانتخابات، أعلن رصد هجمات إلكترونية يجري تنفيذها تستهدف نظام التصويت الإلكتروني عن بُعد في روسيا.

 

وقال فينيديكتوف - وفقًا لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، "إنه تم رصد هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكتروني من جانب الولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا مع انطلاق عمليات التصويت في موسكو لانتخاب مجلس النواب الروسي (الدوما)".

 

وأضاف: "أن الهجمات، التي تم رصدها، لم تؤثر على نظام التصويت عن بعد في الانتخابات البرلمانية الروسية الحالية، وأن العمل مستمر بشكل طبيعي"، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات الإلكترونية تسببت في انتظار الناخبين لفترة أطول بأكثر من 5 دقائق.

الكلمات المفتاحية

مجلس الدوما روسيا الانتخابات

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