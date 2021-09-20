حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 20-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 20-9-2021 في الأسواق





أسعار الخضروات اليوم الاثنين 20-9-2021 في الأسواق

استقر سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، عند 10 جنيهات وصولا إلى 15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 5 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

وتراوح سعر البطاطس اليوم بين 3 إلى 6.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات.

بلغ سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، فلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات.

وتراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الزيتون العزيزي لكويد نحو 30 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 و3 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، والرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر اليوم، نحو 5.5 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.





‎أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 20-9-2021 في الأسواق

‎تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

وتراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، ما بين 10 إلى 15 جنيهًا.

وتراوح سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة نحو 22 جنيهًا.

بلغ كيلو المانجو فص نحو 40 جنيهًا، وووصل سعر المانجو عويس إلى 30 جنيهًا، أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

وسجل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

وسجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجل سعر ثمرة الأناناس متوسطة الحجم «2 كيلو» نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 20 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 8 و10 جنيهات، والبلح سماني نحو 5 جنيهات، وبلح زعلول نحو 10 جنيهات، وبلح سلمي نحو 25 جنيهًا، وبلح بارحي نحو 30 جنيهًا، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، إلى 20 جنيهًا، والمستورد 25 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر البطيخ اليوم، بين 12 و45 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 2 إلى 4 جنيهات، في حين يصل سعر الصيفي نحو 10 جنيهات.

بلغ سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 8 جنيهات.

وتراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

ووصل سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.







