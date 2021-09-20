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أسعار الأسماك اليوم الاثنين 20-9-2021 في سوق العبور

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسماك اليوم الاثنين 20-9-2021 في سوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم الاثنين 20-9-2021 في سوق العبور

جمبرى سويسى 3 130
البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم 45
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم 35
بربونى مجمد 30
دنيس 110
جمبرى سويسى جامبو 425
جمبرى سويسى 1 325
جمبرى سويسى 2 225
جمبري 2 مجمد 125
مرجان مجمد 22
بورى 1 (≥ 500 جرام) 70
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم) 55
مازليا - كشر 35
شعور 35
وقار 90
قاروص 90
سردين مجمد 20
الماكريل مجمد 30
المكرونة سويسى 70
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم) 18
بلطى اسوانى 27
فيليه بلطى مجمد 70
قشر البياض 75
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم) 75
قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع) 35
قراميط 15
ثعبان السمك 135
بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم) 21.5
برانيس اسكندرانى 50
المكرونة مجمد 25
موسى 110
السبيط 140
قرش 35
كابوريا 80
مرجان 1 ≤100 جم 37
مرجان 2˃ 100 جم 27.5

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