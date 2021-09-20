عودة العمل بمركز أبحاث طب الأسنان بسموحة في الإسكندرية



وقال "السقعان" أن العملية الجراحية أجريت صباح الأحد لطفل فى الرابعة من عمره يعاني من تسوس بالأسنان اللبنية وتسوس متقدمة بالضروس اللبنية حيث تم عمل حشوات تجميليه (كمبوزيت)، وعمل علاج عصب لعدد 6 ضروس، كما تم وضع 8 تلبيسات للحفاظ على الضروس.

أجرى العملية التى استغرقت ما يقرب من ساعتين الدكتور جمال الدين الغريانى، أخصائى طب أسنان الأطفال، والدكتورة سمر طه، والدكتور وليد مختار اخصائى التخدير.

هنأ الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إدارة مركز أبحاث طب الأسنان بسموحة وجميع الأطباء والعاملين بمناسبة عودة العمل للعمليات الجراحية بالمركز بعد توقف دام ما يقرب من ثلاث سنوات.