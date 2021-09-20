



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الاثنين 20-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار اللحوم اليوم الاثنين 20-9-2021 في الأسواق





سعر كيلو الكندوز يتراوح بين 130-160 جنيها





سعر كيلو السجق البلدى يتراوح بين 120-140 جنيها





سعر عرق التربيانكو يتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو





سعر كيلو الاستيك والبفتيك يتراوح بين 130-160 جنيها





سعر كيلو القلب يتراوح بين 140-160 جنيها





سعر كيلو الموزة الكندوز يتراوح بين 140-160جنيها





سعر كيلو اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته يتراوح بين 120-140 جنيها

سعر كيلو الكبدة الكندوز يتراوح بين 130-160جنيها





سعر كيلو كباب الحلة يتراوح بين 140-160 جنيها





سعر كيلو اللحوم الضأن يتراوح بين 150-170 جنيها





سعر كيلو الكبدة الضأن يتراوح بين 140-170 جنيه





سعر كيلو اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها .



