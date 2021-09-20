الأنبا باخوم يزور كنيسة القديسة تريزا بالزيتون





زار صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالزيتون، وذلك في إطار الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة.



ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي، بمشاركة القمص موريس بسادة، راعي الكنيسة، وخورس الشمامسة، وبعض المؤمنين. وألقى الأنبا باخوم العظة حول "تأثير كلمة الله في نفوسنا"، مختتمًا القداس الإلهي بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.



وعقب صلاة القداس، اجتمع نيافة الأنبا باخوم في حضور الأب الراعي مع مسؤولي الأنشطة بالكنيسة، وذلك لمناقشة بعض الأمور الرعوية، التي تخص الكنيسة.

