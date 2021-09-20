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لهذا السبب.. يسرا رسالة توجه رسالة شكر للرئيس السيسي

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:33 ص
يسرا
يسرا
أروي حمدي
عبرت الفنانة يسرا، عن سعادتها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الصحية والإجتماعية للفنانين لذلك قامت بتوجيه رسالة شكر له. 

وقالت يسرا في تصريحات صحفية لها:"مش قادرة أحكي أنا فرحانة أد إيه، لأن حسيت إن الفن والفنانين غاليين على الوطن ومصر".

وتابعت قائلة:"فيه ناس كتيرة جداً وسطنا بتتعب ومبتعرفش تتعالج، وبنلم لها، بس دة هيكون كفاية ولا لا؟
شيء بيخلينا نحس إننا مسنودين ولينا ضهر وسند، وتحية عظيمة لفخامة الرئيس".

كما أكدت يسرا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعمل في كافة الاتجاهات من أجل توفير حياة لائقة وكريمة لكافة المصريين، وتابعت: "قادر يشتغل في مليون حاجة في نفس الوقت علشان يرضي كل الناس".

ومن جانب أخر تشارك الفنانة يسرا في تصوير فيلم "شكوكو" وهو من تأليف إبراهيم اهيم عيسي، إخراج محمد جمال العدل، ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز، بيومي فؤاد، يسرا، حسين فهمي.

الكلمات المفتاحية

يسرا عبد الفتاح السيسي

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