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مقتل المهاجم في حادثة جامعة سيبيريا بروسيا

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:12 ص
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بمقتل المهاجم في حادثة جامعة سيبيريا بروسيا.

                          

وقد أعلنت وسائل إعلام روسية، سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار داخل جامعة في مدينة بيرم بسيبيريا.

 

وفي سياق آخر، اكتشف المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، شخصين في سيبيريا، يشتبه بقيامهما بتجنيد أنصار لمنظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية.

 

وأصدر المكتب الصحفي، بيانًا قال فيه: "تمكن رجال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنويارسك، من اكتشاف وتحديد شخصين من مواطني إحدى جمهوريات منطقة آسيا الوسطى، حاولا في عاصمة الإقليم نشر إيديولوجية دينية متطرفة وإرهابية. ونشط الشخصان في مجال تجنيد سكان المنطقة للمشاركة في النشاطات التخريبية المدمرة".

 

وأوضح المكتب الصحفي، أنه تم فتح قضية جنائية، رجال الأمن يواصلون التحقيق مع المعتقلين.

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مقتل المهاجم سيبيريا روسيا اطلاق نار

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