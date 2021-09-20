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أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 20-9-2021 في الأسواق

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 20-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 20-9-2021 في الأسواق

أسمنت المسلح 975 جنيه للطن.

أسمنت المصري 943 جنيه للطن.

أسمنت وادي النيل 930 جنيه للطن.

أسمنت المخصوص 945 جنيه للطن.

أسمنت سيناء «42.5» 900 جنيه للطن.

أسمنت السويس 948 جنيه للطن.

أسمنت حلوان 953 جنيه للطن.

أسمنت السويدي 980 جنيه للطن.

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