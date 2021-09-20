المطران عطا الله حنا: ندعو ابناء كنيستنا الى ان يحافظوا على مسيحيتهم الحقة



وقال سيادته مخاطبا الطلاب المسيحيين بأن حافظوا على ايمانكم المسيحي وافتخروا بأنكم تدرسون في مدارس مسيحية وتنتمون الى الكنيسة المسيحية الأولى التي انطلقت رسالتها من هذه الارض المقدسة وتعلموا بأن ايماننا المسيحي لا يحثنا على التقوقع والطائفية والكراهية بل يحثنا على المحبة التي لا حدود لها وكتابنا الالهي يقول: بأن "الله محبة".



مضيفا: كثيرة هي التيارات التي نلحظ وجودها في مجتمعنا والتي هدفها ابعادكم عن ايمانكم وعن انتماءكم المسيحي الاصيل والعريق لاقدم واعرق كنيسة مسيحية شيدت في العالم..

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم لدى استقباله وفدا من طلاب المدارس المسيحية في القدس في اطار موضوع التربية الدينية المسيحية وقد رافقهم في هذه الزيارة عدد من اساتذة الدين المسيحي، وقد رحب بهم سيادة المطران متحدثا عن تاريخ كنيسة القيامة واهميتها.