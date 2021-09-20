علاج 1276 مريض خلال قافلة طبية في برج العرب



وصرح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 47 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال. وصرح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 47 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.







وأوضح السقعان، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1276 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 61 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.







وأضاف وكيل الوزارة أنه تم 446 تحليلا طبيبا مختلفا و17 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 86 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 914 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بالحى الثامن بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية يومى السبت والأحد 18، 19 سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية.