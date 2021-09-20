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الأرصاد توجه تحذيرا مهما بشأن موعد الخروج أثناء الشبورة (فيديو)
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:18 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن أغلب مدن ومحافظات الجمهورية تشهد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة منذ الأمس.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى يوم الأربعاء، واعتبارا من يوم الخميس ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، محذرا من وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق السريقة والقريبة من المسطحات المائية خلال الفترة المقبلة، منوها بأنه يفضل الخروج بعد الساعة الـ7 صباحا.
وأضاف وكيل مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن فصل الخريف سيبدأ رسميا يوم الأربعاء المقبل، حيث ستبدأ درجات الحرارة في الاعتدال ولكن سنشهد حالات من عدم الاستقرار فيه بسبب عبور بعض المنخفضات من غرب البحر المتوسط إلى شرق البحر المتوسط.