الأرصاد توجه تحذيرا مهما بشأن موعد الخروج أثناء الشبورة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن أغلب مدن ومحافظات الجمهورية تشهد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة منذ الأمس.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى يوم الأربعاء، واعتبارا من يوم الخميس ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، محذرا من وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق السريقة والقريبة من المسطحات المائية خلال الفترة المقبلة، منوها بأنه يفضل الخروج بعد الساعة الـ7 صباحا.



