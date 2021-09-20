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دكرنس يواجه بتروجت ومنتخب السويس قبل ختام معسكر القاهرة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب

يواصل الفريق الأول بنادى دكرنس الرياضى بقيادة حسام عبدالعال إستعداداته لمواجهة المنصورة فى مباراة إفتتاح الموسم الجديد بالقسم الثانى والمقرر إنطلاقته يوم الخميس 30 سبتمبر.

وتوجه الفريق الأول بنادى دكرنس مساء أمس الأحد إلى القاهرة لخوض معسكر تدريبي لمدة 3 أيام حيث مقررا أن يخوض الفريق وديتين خلال المعسكر أولها اليوم الإثنين أمام بتروجيت و غدا أمام منتخب السويس ثم العودة لدكرنس مجددا.

وخاض فريق دكرنس قبل أسبوعين معسكرا تدريبيا بمدينة الإسماعيلية لمدة 12 يوما لعب خلالها 5 وديات إنتهت جميعها بالتعادل أمام الترسانة مباراتين بنتيجة 1-1 ، المريخ البورسعيدى بنتيجة 1-1 ، بورفؤاد بنتيجة 2-2 ، سكة حديد الإسماعيلية 0-0.

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