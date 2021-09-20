Advertisements

في هذا الموعد.. أحمد زاهر يستأنف تصوير فيلم "فارس"

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:37 ص
أحمد زاهر
أحمد زاهر
بسمة عادل
يعود الفنان أحمد زاهر لإستئناف تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "فارس" أوائل أكتوبر المقبل، والفيلم من المقرر عرضه قريباً في السينمات.

ويجسد الفنان أحمد زاهر في الفيلم شخصية فارس شاي بسيط ،عامل في بنزينة وتلاحقه العديد من الصراعات وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، إخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مسلسل "ورا كل باب" حكاية" كدبة كبيرة" ، وشاركه في البطولة هنادي مهنى، إيمان سلامة،وغيرهم من الفنانين، إخراج سميح النقاش.

الكلمات المفتاحية

مسلسل ورا كل باب فيلم فارس حكاية كدبة كبيرة أحمد زاهر

أخبار تهمك

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ أقل من ساعتين

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة رحيل الصخرة عن الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

كواليس غضب لابورتا من كومان

منذ ساعة الا ربع

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ 42 دقيقة

برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم مان سيتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 23 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ يوم

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد غرناطة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن أسباب استعباد ريكي بويج من مباريات برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر يبدأ تصوير فيلمه الجديد "الفارس"

حسين فهمي : شخصيتي بـ"فارس" جديدة وتتسم بالشر

لهذا السبب.. تامر حسين يوجه رسالة شكر لـ أحمد زاهر

أحمد زاهر: لم أرشح ابنتي ملك لفيلم "فارس"

حسين فهمي رجل أعمال ثري في فيلم "فارس"

الليلة.. نهال عنبر تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم "فارس"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:05 ص

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

08:26 ص

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

11:59 م

عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

04:30 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements