في هذا الموعد.. أحمد زاهر يستأنف تصوير فيلم "فارس"

المقرر عرضه قريباً في السينمات.



ويجسد الفنان أحمد زاهر في الفيلم شخصية فارس شاي بسيط ،عامل في بنزينة وتلاحقه العديد من الصراعات وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي.



فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، إخراج رؤوف عبد العزيز.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مسلسل "ورا كل باب" حكاية" كدبة كبيرة" ، وشاركه في البطولة هنادي مهنى، إيمان سلامة،وغيرهم من الفنانين، إخراج سميح النقاش.

يعود الفنان أحمد زاهر لإستئناف تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "فارس" أوائل أكتوبر المقبل، والفيلم من