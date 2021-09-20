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جامعة الإسكندرية تستضيف اجتماع اللجنة العلمية لمشروع "الجينوم المصري" (صور)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:28 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن


قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن مصر تشهد قفزات نوعية متقدمة فى كافة المجالات التنموية، مؤكدًا على أهمية هذا المشروع القومي الذى يضع خريطة جينية مستقبلية لمصر، تؤثر على مستقبل المصريين من الناحية الصحية، ولفت أن هذا المشروع يساهم في وضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين، والذى بدوره يؤدى لتحسين صحة المصريين بالإضافة لخفض تكلفة الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال فاعليات الاجتماع الحادي عشر للجنة العلمية لمشروع الجينوم المصرى، الذى استضافته جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور يحيي جاد رئيس اللجنة، ومجموعة من الخبراء أعضاء اللجنة،

وأضاف قنصوة، أن توافر المعامل البحثية في جامعة الاسكندرية والتقدم التقني والتكنولوجي وتوفر الاجهزة العلمية الدقيقة والكوادر الطبية والعلمية سيساهم مع هذا المشروع فى توفير خط دفاع أمن من الحماية الصحية والوقائية للمصريين خلال السنوات القادمة، وأكد رئيس الجامعة أن جامعة الإسكندرية لن تدخر جهدًا فى تقدم كامل الدعم لإنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي أن مشروع الجينوم المصري يعد من المشروعات القومية، وأن هناك تعاون بين وزارة التعليم العالي ممثلة فى أكاديمية البحث العلمي، ووزارة الدفاع ممثلة فى مجلس الطب التجديدي، وجامعة الإسكندرية، ومؤسسة مجدي يعقوب، والمركز القومي للبحوث، وجامعة حلوان، وجامعة النيل، ومستشفى 57357، الجامعة الامريكية، ووزارة الصحة، وعدد من الجامعات والمراكز البحثية.

وأوضح صقر أن أحد أهداف المشروع هو دراسة الجينوم المصرى، وأوضح أن دور أكاديمية البحث العلمى هو تهيئة الظروف وتوفير الدعم المادي والبحثى والفني والعلمى، وأضاف أن هذا المشروع مهد الطريق للمشروعات القومية الكبرى في مجالات مختلفة، مشيرًا أن الدولة أنشئت عدة كيانات في مجالات ضخمة اعتمادًا على هذا المشروع.

وقد ناقشت اللجنة في إجتماعها الحادي عشر تقرير مجموعة عمل أمراض الأورام، والتي تتعلق بمشروع الچينوم المصري للإكتشاف المبكر للأورام وتحديد العلاج الأنسب حسب التغيرات الچينية التي تحدث في خلايا الأورام وقد أثري الأستاذ الدكتور أشرف الغندور أستاذ أمراض الدم ووالقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المناقشة برأيه العلمي في تشخيص أنواع أورام الدم وتحديد العلاج وكذلك إختيار العينات المناسبة لإجراء الدراسة الچينية.

و عرض الأستاذ الدكتور يحيي جاد تقريرًٍا عن دراسات الچينوم المصري القديم من مومياء قدماء المصريين وأهداف دراسة الچينوم القديم مع المعاصر للمقارنة مع نتائج دراسة الچينوم المصري المرجعي ودراسة تطور نمط الأمراض.

و أختتمت اللجنة إجتماعها بتقديم جزيل الشكر والتقدير علي حسن التنظيم وكرم الضيافة في جامعة الإسكندرية العريقة.
جامعة الإسكندرية تستضيف اجتماع اللجنة العلمية لمشروع "الجينوم المصري" (صور)
جامعة الإسكندرية تستضيف اجتماع اللجنة العلمية لمشروع "الجينوم المصري" (صور)
جامعة الإسكندرية تستضيف اجتماع اللجنة العلمية لمشروع "الجينوم المصري" (صور)
جامعة الإسكندرية تستضيف اجتماع اللجنة العلمية لمشروع "الجينوم المصري" (صور)
جامعة الإسكندرية تستضيف اجتماع اللجنة العلمية لمشروع "الجينوم المصري" (صور)
جامعة الإسكندرية تستضيف اجتماع اللجنة العلمية لمشروع "الجينوم المصري" (صور)

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مشروع جينوم عريق عبدالعزيز قنصوة جامعة الإسكندرية

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