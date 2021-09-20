تجديد حبس 4 عاطلين لإتهامهم بقتل شخص بالإسكندرية



قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، تجديد حبس 4 عاطلين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل شخص في العقد الثالث من العمر لرفضه اعطائهم خاتم يد فضه كان بحوزته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.



تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزة، يفيد بورود بلاغًا بمصرع شخص بعد تعرضه لعدة طعنات من 4 عاطلين أثناء مقاومته لهم عقب سرقته بالإكراه.



على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنتزه ثان، إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شاب يدعى أحمد إبراهيم، علي يد 4 عاطلين، قاموا باعتراض طريقه أثناء سيره بحرم السكة الحديد تحت تهديد السلاح بهدف سرقته خاتم يد فضه كان بحوزته وعندما رفض التنازل عنه لهم قاموا بالتعدي عليه وقتله، وفروا هاربين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.