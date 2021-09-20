التحقيق في واقعة مصرع الشيخ هاني الشحات بحادث مروري مروع



تباشر نيابة مدينة نصر التحقيق في واقعة مصرع إمام وخطيب مسجد دار الأرقم بمدينة نصر، الشيخ هاني الشحات، إثر حادث تصادم مروع أمام كوبري المنهل.





ومن خلال التحريات تبين أن سيارة نقل دهست سيارة الشيخ هانى الشحات من الخلف حتى تهشمت السيارة ونتج عنها مصرع الشيخ على الفور.





كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاداه وقوع حادث مرورى حيث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي أمام كوبري المنهل.







وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.