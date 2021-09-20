هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات المبكرة









إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين علي تراجع جماعي لأداء المؤشرات ، إستمراراً لتراجعات الأمس مع استمرت الموجات البيعية المتبادلة بين الاسهم القائدة و الصغيرة و المتوسطة مع الحديث عن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية.



