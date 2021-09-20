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هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات المبكرة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:26 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين علي تراجع جماعي لأداء المؤشرات ، إستمراراً لتراجعات الأمس  مع استمرت الموجات البيعية المتبادلة بين الاسهم القائدة و الصغيرة و المتوسطة مع الحديث عن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 10861 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2355 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2754 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3740 نقطة.
 

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