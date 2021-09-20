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طالبان تعلن تفكيك قنبلة زرعت على جانب أحد الطرقات في مدينة جلال أباد

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:32 ص
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

أعلنت حركة طالبان تعلن، اليوم الاثنين، تفكيك قنبلة زرعت على جانب أحد الطرقات في مدينة جلال أباد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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