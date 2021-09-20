تعرف على القائمة الأولى لنادي شيكو فى أول مشاركة بالقسم الثانى



تنطلق يوم الخميس 30 سبتمبر الجارى منافسات القسم الثانى وتحديدا مباريات المجموعة الثالثة والتى يشارك من خلالها فريق بايونيرز الصاعد حديثا لأول مرة منذ تأسيسه.



وتم الإستقرار على تجديد الثقة فى الجهاز الفنى للفريق والذى نجح فى قيادته للصعود بقيادة مصطفى مرعى والذى حقق الصعود من القسم الثالث للثانى للمرة الثانى خلال مسيرته مديرا فنيا بعدما نجح قبل 3 مواسم فى الصعود بدكرنس للقسم الثانى.



وضمت القائمة الأولى للاعبى بايونيرز كلا من:

حسام حسبو ، المتولى عقل ، حازم كامل ، حازم الشامى ، البنداري مسعد ، الأمير حسام ، إسماعيل بهجت ، أحمد سامى ، محمود الشحات ، حمادة يحيي ، إسلام سلامة ، أحمد فتحى ، أحمد الشعراوى ، محمود دعبسة ، محمد عبدالمطلب.



وخاض الفريق معسكرا تدريبيا بالقاهرة إستعدادا للموسم الجديدحيث خاض خلاله بعض اللقاءات الودية والتى جاءت نتائجها على النحو التالى:

بايونيرز ١-٠ بورتو

بايونيرز ٠-٠ فيوتشر اف سي

بايونيرز ١-١ القناه

بايونيرز ٠-٠ الشرقيه للدخان

بايونيرز ١-١ اسوان

بايونيرز ١-١ زد

بايونيرز ٠-١ السكه الحديد

بايونيرز ١-٢ حطين السعودي



ويفتتح بايونيرز مواجهاته بالقسم الثانى بلقاء أبوقير للأسمدة فى المباراة التى تقام بملعب شربين والذى يستضيف مباريات بايونيرز خلال مشاركته بالقسم الثانى.