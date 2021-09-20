حقيقة عرض بيراميدز الضخم لضم نجم الزمالك الأول

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن حقيقة عرض بيراميدز المُغري لضم نجم الزمالك الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









بيراميدز: لم نفاوض بن شرقي.. ولا صحة للحديث معه عن 30 مليون كعقد يتقاضى فى الموسم





وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولى نادي بيراميدز حتى الآن لم يتفاوضوا مع أشرف بن شرقي لاعب الزمالك خلال الفترة الماضية.





وأشار إلى أنه ليس صحيح نهائياً عرض 30 مليون على لاعب يظل في عقده سنة لدى فريق أخر، مضيفا أنه غير واقعي تماماً.





وأضاف:" الجميع يرغب في التعاقد مع بن شرقي خلال الفترة المقبلة، وذلك لما يملك من إمكانيات كما ظهرت مع الزمالك خلال المواسم الماضية.





وتابع:" أبلغنا الزمالك برغتنا في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يحدث أي حديث مع اللاعب حتى الآن فنحن نترقب موقفه من التجديد مثلنا كمثل الجميع.



