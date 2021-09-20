الرقابة المالية تصدر قرار بوقف المصرية للتنمية والاستثمارات المالية والقابضة لمواد التعبئة





أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (720) لسنة 2021 بوقف شركة المصرية للتنمية والاستثمارات المالية – اديك وكذا قرار الوقف رقم (721) لسنة 2021 بوقف شركة المصرية القابضة لمواد التعبئة والتغليف .









وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه جارى استكمال السير في إجراءات المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخيص.





وأشارت الهيئة أن القرارين جاءا في إطار قيام بعض الشركات بمخالفة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وحيث سبق أن تم إعلانهم بقرارات الوقف في مواجهه النيابه العامة.







