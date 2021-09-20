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الرقابة المالية تصدر قرار بوقف المصرية للتنمية والاستثمارات المالية والقابضة لمواد التعبئة
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:33 ص
نيفين سمير
أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (720) لسنة 2021 بوقف شركة المصرية للتنمية والاستثمارات المالية – اديك وكذا قرار الوقف رقم (721) لسنة 2021 بوقف شركة المصرية القابضة لمواد التعبئة والتغليف .
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه جارى استكمال السير في إجراءات المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخيص.
وأشارت الهيئة أن القرارين جاءا في إطار قيام بعض الشركات بمخالفة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وحيث سبق أن تم إعلانهم بقرارات الوقف في مواجهه النيابه العامة.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 10861 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2355 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13286 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 4230 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2754 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3740 نقطة.