يقترب فريق برشلونة الإسباني من تجديد عقد لاعب الوسط الشاب بيدري جونزاليس.





وجاء ذلك بعد موافقة الأسباني الشاب على تمديد عقده مع النادي الكتالوني، كما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" .





برشلونة يقترب من تجديد عقد لاعبه الشاب





وأكدت الصحيفة الإسبانية، إن برشلونة لا يرغب في تفعيل بند التمديد في عقد بيدري، ويريد توقيع اللاعب على عقد جديد هذا الموسم.





وذكرت الصحيفة أن برشلونة تواصل مع والد ووكيل بيدري مؤخرًا لبدء مفاوضات التجديد، كما أن اللاعب مستعد لقبول أي صيغة يقترحها النادي للعقد الجديد.





وأضافت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الصفقة يكمن أن تصل إلى رقم يتراوح من 30 إلى 35 مليون يورو، بالإضافة إلى حصول لاس بالماس على 15% من البيع المستقبلي للاعب الإسباني.





وأنضم اللاعب صاحب ال18 عام إلي برشلونة قادمًا من لاس بالماس، في 2020 لمدة موسمين فقط، مقابل 5 ملايين يورو، وارتفعت بالمتغيرات إلى 15 مليونًا.



