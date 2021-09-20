الرقابة المالية تلغي جميع العمليات المنفذة على"الإسماعيلية مصر للدواجن"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الإسماعيلية مصر للدواجن المنفذة بجلسة أمس الأحد، مع تعديل سعر الفتح لجلسة اليوم إلى 13.17 جنيه.

وحققت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن، عن النصف الأول من العام الجاري، صافي خسارة بلغ 12.03 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.56 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



