تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

استهلت بورصة الكويت تعاملات يوم الاثنين؛ علي تباين بأداء المؤشرات حيث صعد المؤشر العام 0.01%، وارتفع السوق الأول 0.05%، وسجل "رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.04%، بينما خالف المؤشر الرئيسي الاتجاه ليتراجع 0.11%.





وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:35 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 104 ملايين سهم جاءت بتنفيذ 3200 صفقة حققت سيولة بقيمة 17 مليون دينار تقريباً.





وحقق سهم "أهلي متحد - البحرين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.88 مليون دينار مُستقراً عند سعر 279 فلساً، تلاه سهم "أعيان للإجارة" بقيمة 1.51 مليون دينار مرتفعاً بنحو 1.91%.





وتصدر سهم "امتيازات" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 9.70%، فيما تصدر سهم "استهلاكية" القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 4.96%.



