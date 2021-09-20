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تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:42 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


استهلت بورصة الكويت تعاملات يوم الاثنين؛ علي تباين بأداء المؤشرات حيث صعد المؤشر العام 0.01%، وارتفع السوق الأول 0.05%، وسجل "رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.04%، بينما خالف المؤشر الرئيسي الاتجاه ليتراجع 0.11%.

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:35 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 104 ملايين سهم جاءت بتنفيذ 3200 صفقة حققت سيولة بقيمة 17 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "أهلي متحد - البحرين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.88 مليون دينار مُستقراً عند سعر 279 فلساً، تلاه سهم "أعيان للإجارة" بقيمة 1.51 مليون دينار مرتفعاً بنحو 1.91%.

وتصدر سهم "امتيازات" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 9.70%، فيما تصدر سهم "استهلاكية" القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 4.96%.

قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات في المستهل يتصدرها الطاقة بنمو نسبته 0.90%، بينما تراجع 8 قطاعات أخرى بصدارة التأمين بنحو 1.14%، في حين استقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية.

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