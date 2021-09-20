افتتاح مركز سلامة الغذاء بمدينة قها بحضور 3 وزراء ومحافظ القليوبية (صور)

افتتح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وأحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مركز تطوير وسلامة الأغذية بمدينه قها بمحافظة القليوبية، التابع للشركه القابضة للصناعات الغذائية.



جاء ذلك بعد تطويره وتحديثها، للحفاظ على الغذاء وسلامة المواطن، والتأكد من أنه آمن وصحي داخل وخارج مصر، ليصبح مركزًا دوليًا به أحدث الأجهزة للتحليل والمعامل، مما يعد إنجازًا كبيرًا على أرض محافظة القليوبية.



وأكد أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن مركز سلامة الغذاء بعد تطويره بمدينة قها، سيقوم بتحليل كافة عينات المناقصات الخاصة بوزارة التموين والزيوت أيضًا من خلال وجود معامل الكيمياء والميكروبيولوجي وتحليل الصفيح والمعادن والأحماض الدهنية في الزيوت، وتحليل المياه ومعمل تحليل بقايا المبيدات الغذائية.



وأضاف "حسنين" في تصريحات صحفية، أن افتتاح مركز سلامة الغذاء يفتح المجال لتحليل المواد الغذائية على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرًا أن المركز لديه أكبر التحليلات الغذائية وتقديم حلول فنية في حالة ظهور مشكلات في العينات والثقة في دقة المنتج، وإتاحة كل التحاليل في مكان واحد حتى يكون الغذاء آمن لصحة وسلامة الغذاء المصري.