أهم مباريات اليوم.. برشلونة يصطدم بالأندلسيين في مباراة الفرصة الأخيرة لـ"كومان"

يبحث الملايين من عشاق المستديرة عن أهم مباريات اليوم والتي سيكون من بينها اختبار قوي لبرشلونة في بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.





أهم مباريات اليوم





ويستقبل برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان نظيره غرناطة مساء اليوم، في ختام منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني على ملعب الكامب نو.





وفي حال الخسارة ربما تكون هي المباراة الأخيرة لرونالد كومان مع برشلونة، خاصة بعد أن تعرض للهزيمة من بايرن ميونخ الألماني الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.





كما يلتقي نابولي مع أودينيزي على ملعب ألفريولي في ختام مباريات المرحلة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي





مباريات الدوري الإسباني





برشلونة وغرناطة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة





مباريات الدوري الإيطالي





أودينيزي ونابولي 20:45 مساء بتوقيت القاهرة