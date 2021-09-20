







أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على مقربة من الانضمام إلى صفوف منتخب مصر الأول.





ميدو: ثنائي سيراميكا كليوباترا يقترب من المنتخب





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " شادي حسين ومحمد إبراهيم، لاعبا سيراميكا كليوباترا، قريبان من الانضمام للمنتخب المصري".





وتابع، " لدي معلومة باقتراب شادي حسين ومحمد ابراهيم من الانضمام لقائمة المنتخب المصري خلال الفترة القادمة".



