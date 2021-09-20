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ميدو: ثنائي سيراميكا كليوباترا يقترب من المنتخب

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 11:25 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي


أكد الإعلامي أحمد  حسام ميدو، أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على مقربة من الانضمام إلى صفوف منتخب مصر الأول.

ميدو: ثنائي سيراميكا كليوباترا يقترب من المنتخب

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " شادي حسين ومحمد إبراهيم، لاعبا سيراميكا كليوباترا، قريبان من الانضمام للمنتخب المصري".

وتابع، " لدي معلومة باقتراب شادي حسين ومحمد ابراهيم من الانضمام لقائمة المنتخب المصري خلال الفترة القادمة".

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ميدو سيراميكا اخبار الرياضة

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