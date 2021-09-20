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مدرب الزمالك السابق: أرفض عودة أسامه نبيه

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 11:30 ص
اسامة نبيه
اسامة نبيه
أمل الحلفاوي

أكد محمد صلاح، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، رفضه لعودة أسامه نبيه إلى منصبه في الجهاز الفني للقلعة البيضاء، بعدما تقدم باستقالته.

وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ألوم على أسامة نبيه حديثه في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة".

وتابع، "لا يجوز عودة أسامة نبيه للجهاز الفني لفريق الزمالك مرة أخرى بعد تصريحاته الاخيرة في الإعلام".

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي برصيد 80 نقطة.

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح الزمالك التراجع عن الاستقالة اسامة نبيه

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