كومان يستقر على بديل بيدري أمام غرناطة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب البرازيلي فيليبي كوتينيو، من تعويض غياب بيدري في خط وسط برشلونة أمام غرناطة اليوم، خلال مباراة الفريقين في الجولة الخامسة من الليغا.





ووفقًا للمعلومات الواردة بوكالة الأنباء الأسبانية EFE:"فإن من المرجح أن يرافق كوتينيو في خط وسط برشلونة كل من سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج، وذلك عقب عودة المدرب رونالد كومان للعب بطريقة 4-3-3".





وأضافت:"وحتى الآن مازال جوردي ألبا خارج حسابات كومان بسبب الإصابة، لاسيما أنه يفكر في الدفع بسرجينيو ديست بدلا منه في مركز الظهير الأيسر أمام الفريق الأندلسي".





وأشارت التقارير إلي أن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي انتظام أمس في مران الفريق، عقب غيابه خلال اليومين الماضيين بسبب الإجهاد.





واختتمت:"لبيدري وجوردي ألبا، غاب عن المران الجماعي كل من عثمان ديمبيلي وسرخيو أجويرو، اللذين لا يزالان في طور التعافي من إصاباتهما الطويلة، وكذلك مارتن برايثوايت الذي خضع لجراحة في الركبة الخميس الماضي.



