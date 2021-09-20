برلماني يطالب بوضع خطة لإقامة صناعات تعتمد على المواد الخام الطبيعية المتاحة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التجارة والصناعة والمالية، بشأن خطة الدولة في إقامة صناعات تعتمد على المواد الخام الطبيعية المتاحة فى مصر.



القطاع الصناعي



وأوضح محسب، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القطاع الصناعي وتطويره وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الوطنية، لما سيعود بالنفع على المواطن وعلى الدولة في نفس الوقت.



وتابع عضو مجلس النواب:" يجب ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع، وذلك من خلال طرح عدد من المبادرات لدعم ومساندة الصناعة المصرية في كافة قطاعاتها، على أن يراعى في المقام الأول تعزيز استخدام المواد الخام الطبيعية المتاحة في مصر، لما سيكون لها من دور كبير في توفير العملة الصعبة، وتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، وفتح أسواق خارجية للتصدير، منها على سبيل المثال لا الحصر" خامات مواد البناء والرصف، التى تستغل فى إنتاج الأسمنت والطوب الطفلى والرملى والجيرى اللازم لعمليات المبانى والإنشاءات ورصف الطرق، كالبازلت والحجر الجيري، تتميز مصر بوفرة هائلة في صخور الحجر الجيري المتعدد الألوان".



تعظيم الاستفادة



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إلقاء مزيد من الضوء على ملف تعظيم الاستفادة من المواد الخام الطبيعية في مصر، ومن ثم إنشاء عدد من الصناعات القائمة على هذه المواد الطبيعية، شريطة أن يسبق هذا الأمر عمل دراسات وإحصائيات لأماكن تواجد هذه المواد، ومن ثم عمل مصانع قريبة منها، مؤكدا أن هذه الخطوة سيكون لها دور كبير في توفير المزيد من فرص العمل وفتح أسواق خارجية ومنح المنتج المحلى قدرة تنافسية عالية في الخارج.