Advertisements

تفاصيل شخصية يوسف عثمان في فيلم "ريستا"

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 12:00 م
يوسف عثمان
يوسف عثمان
بسمة عادل
يجسد الفنان يوسف عثمان شخصية الفنان محمود حميدة في فترة شبابه، وذلك خلال أحداث فيلم "ريستا". 

وقال يوسف عثمان في تصريحات صحفية له أنه سعيد بالعمل مع الفنان محمود حميدة للمرة الرابعة ومن المقرر عرض الفيلم قريباً في السينمات.

يذكر أن الفنان يوسف عثمان شارك مؤخرًا في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، إخراج أحمد علاء الديب.

الكلمات المفتاحية

يوسف عثمان محمود حميدة فيلم ريتسا

أخبار تهمك

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ يوم

تشكيل برشلونة المتوقع ضد غرناطة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل الصخرة عن الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

كومان يستقر على بديل بيدري أمام غرناطة

منذ أقل من ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن أسباب استعباد ريكي بويج من مباريات برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم مان سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

البنك الأهلي يطلب ضم صفقة الزمالك الجديدة على سبيل الإعارة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد عز وبشرى يقدمان تتر المسلسل الإذاعى "بليز يا إنجليز"

نور محمود يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "هجمة مُرتدة"

محمد جمعة ينضم لأبطال فيلم "النمس والإنس"

تفاصيل شخصية نضال الشافعي في مسلسل "هجمة مرتدة"

يومان يفصلان صلاح عبد الله على الانتهاء من تصوير "هجمة مرتدة"

تفاصيل شخصية هند صبري في مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:05 ص

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

08:26 ص

كومان يستقر على بديل بيدري أمام غرناطة

11:30 ص

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

11:59 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements