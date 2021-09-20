تفاصيل شخصية يوسف عثمان في فيلم "ريستا"



يذكر أن الفنان يوسف عثمان شارك مؤخرًا في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، إخراج أحمد علاء الديب.

يجسد الفنان يوسف عثمان شخصية الفنان محمود حميدة في فترة شبابه، وذلك خلال أحداث فيلم "ريستا".وقال يوسف عثمان في تصريحات صحفية له أنه سعيد بالعمل مع الفنان محمود حميدة للمرة الرابعة ومن المقرر عرض الفيلم قريباً في السينمات.