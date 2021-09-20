الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان



أعلن المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان.



كان في استقبال نيافته القمص بطرس يعقوب، راعي الكنيسة، والأب إسحق قليني. وقبل العظة، شكر الأب الراعي الأخت ماري روزينا من راهبات قلب يسوع المصريات، التي خدمت في الكنيسة لمدة عشر سنوات، كما رحب أيضًا بالراهبات الجدد، ثم ألقى الأب المطران العظة عن هذا الناموسيّ، الذي جرب الرب وسأله "ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية".



وفي نهايه العظة، قدم الأنبا باسيليوس هدية تذكارية باسم الكنيسة للأخت ماري روزينا، مقدمًا لها الشكر علي خدمتها بالكنيسة، كما شكر نيافته أيضًا الأخوات الراهبات، اللواتي يخدمن بالكنيسة. وأثناء التناول، قدم كورال نشاط التربية الدينية، وكورال المرحلة الجامعية باقة من الترانيم الروحية من الترانيم، واختتم القداس الإلهي بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من نيافة الأنبا باسيليوس.

