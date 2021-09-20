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وزيرة الصحة: انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد اليوم

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 11:48 ص
الصحة
الصحة
منى صموئيل



أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بمحافظات (دمياط وأسيوط وبورسعيد) اليوم الإثنين، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت باستمرار العمل بحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لمدة شهر بدًلا من ١٠ أيام بكل محافظة، مضيفًا أن الحملة تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

وأضاف "مجاهد" أنه تم تسجيل 30 ألف و244 مواطنًا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح من خلال الحملة أثناء فترة عملها بالـ 12 محافظة التي انطلقت بها خلال الخمسة أيام الماضية، بالإضافة إلى تقديم التوعية لأكثر من 33 ألف مواطن بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



ولفت "مجاهد" إلى تخصيص 9 أتوبيسات رئيسية بالإضافة إلى سيارات مجهزة تجوب المحافظات الثلاث اليوم، ويضم كل أتوبيس 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

وأوضح "مجاهد" أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مضيفًا أنه تم تجهيز 18 مركز شباب بالمحافظات التي انطلقت بها الحملة اليوم، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرًا إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وذكر "مجاهد" أن الحملة انطلقت بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية، الغربية، المنيا، الإسماعيلية) على مدار الخمسة أيام الماضية، ومن المقرر أن تنتقل غدًا الثلاثاء إلى محافظات (المنوفية، السويس) والأربعاء (البحيرة، سوهاج) والخميس (قنا) والجمعة (الأقصر) والسبت (أسوان)، مناشدًا المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https:egcovac.mohp.gov.eg)) للحصول على اللقاح.


يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد يوم الأربعاء الماضي، تدشين حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.
وزيرة الصحة: انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد اليوم
وزيرة الصحة: انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد اليوم
وزيرة الصحة: انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد اليوم
وزيرة الصحة: انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد اليوم
وزيرة الصحة: انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد اليوم
وزيرة الصحة: انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد اليوم
وزيرة الصحة: انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد اليوم
وزيرة الصحة: انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد اليوم
وزيرة الصحة: انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد اليوم
وزيرة الصحة: انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد اليوم

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