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لهذا السبب.. إلهام شاهين تهنئ صديقتها بشرى

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 11:49 ص
صورة الفنانة بشري و الفنانة إلهام شاهين
صورة الفنانة بشري و الفنانة إلهام شاهين
أروي حمدي
هنأت الفنانة إلهام شاهين صديقتها بشرى بمناسبة تكريمها أمس عن دورها في مسلسل "الإختيار2" من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إلهام شاهين صورة جديدة لها برفقت صديقاتها بشرى، وعلقت عليها قائلة:"مبروك الصديقة الغالية و الفنانة الجميلة بشرى الجائزة عن دورك الوطني والإنسانية في مسلسل "الإختيار".. جائزة مستحقة".

يذكر أن مسلسل "الإختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، إياد نصار، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، تأليف.

الكلمات المفتاحية

بشرى ايام القاهرة للدراما إلهام شاهين

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