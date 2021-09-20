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مؤلف فيلم"عروستي": استغرقت أكثر من عام في كتابته

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 11:56 ص
أحمد حاتم ، جميلة عوض
أحمد حاتم ، جميلة عوض
بسمة عادل
يقام اليوم العرض الخاص لفيلم "عروستي" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، في إحدى السينمات في منطقة الشيخ زايد.

وقال مصطفى البربري مؤلف الفيلم  في تصريحات صحفية له أن الفيلم استغرق كتابته لمدة طويلة تصل لأكثر من عام، وقام بتعديل السيناريو لأكثر من مرة.

فيلم"عروستي" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، أسماء جلال، هند عبد الحليم، شريف دسوقي، فاتن واصل، مروان يونس، تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

الكلمات المفتاحية

فيلم عروستي جميله عوض بسنت النبراوي أحمد حاتم

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