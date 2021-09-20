بالأرقام.. تفوق تاريخي للأهلي على طلائع الجيش قبل صدام السوبر المصري

يترقب عشاق كرة القدم المصرية المواجهة النارية بين الأهلي وطلائع الجيش المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، والتي ستقام على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش





وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، غدًا الثلاثاء، على استاد برج العرب، في كأس السوبر المصري.





ويعد النادي الأهلي أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر المصري عبر التاريخ، وحصد لقب البطولة 11 مرة، بينما يشارك طلائع الجيش في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.





تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش





يتسلح فريق الأهلي بتفوقه التاريخي على طلائع الجيش، حيث جمعت الفريقين 31 مباراة طوال تاريخ مواجهاتهما في مختلف البطولات، الفوز كان حليف المارد الأحمر في 25 مباراة، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات، ولم يفز الفريق العسكري في أي مباراة ضد الأهلي.





استطاع لاعبو النادي الأهلي زيارة شباك طلائع الجيش 66 مرة خلال تاريخ مواجهاتهما السابقة، بينما استقبلت الشباك الحمراء 16 هدفًا، ويعد محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين وسجل 8 أهداف في مرمى الفريق العسكري، يليه عماد متعب وسجل 7 أهداف.





أكبر انتصار حققه الأهلي على حساب فريق طلائع الجيش كان بنتيجة 4 – 0 ، وذلك في بطولة الدوري الممتاز وتكرر موسمي 2006-2007، 2014 – 2015.





المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني سبق والتقى مع الأهلي في 4 مواجهات سابقة، حقق الفريق الأحمر، 3 انتصارات، بينما انتهت مباراة وحيدة بالتعادل بين الفريقين، ولم يفز الفريق العسكري في أي مباراة.



