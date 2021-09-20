بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في الإمارات

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 20-9-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم الإثنين صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون الركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 13:28 والمد الثاني عند 06:48 الجزر الأول عند الساعة 18:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 09:29 والمد الثاني عند الساعة 21:37 الجزر الاول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:





المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى





أبوظبي 42 30 70 20

دبي 42 31 75 20

الشارقة 42 28 75 20

عجمان 41 29 75 20

أم القيوين 41 29 75 25

رأس الخيمة 40 27 70 35

الفجيرة 38 31 80 30

العين 42 30 50 20

ليوا 43 29 75 20

الرويس 41 28 75 35

السلع 41 29 75 30

دلما 40 31 80 35

طنب الكبرى 39 29 80 40

طنب الصغرى 39 29 80 40

أبو موسى 39 29 80

