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أستاذ علم اجتماع: خطوبة طفلي الحوامدية "صدمة حضارية" (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم اجتماع، إن واقعة خطوبة طفلي الحوامدية بمثابة صدمة حضارية، وتدل على أن الناس مازالت تعيش في القرون الوسطى.

وأشارت "سامية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أنه لابد من التواصل مع أهالي القرى، والعمل على توعيتهم بخطورة زواج الأطفال، مضيفة أننا نحتاج إلى بناء العقل الإنساني في مصر، معلقا: "البعض بنتصدم فيه".

وأضاف الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم اجتماع، أن تناول مثل تلك الوقائع على وسائل الإعلامي الغربي أمر ليس جيدا، متابعا: "البعض يعاني من أمية ثقافية فكرية، ونحتاج لتحسينها"، مشددة على ضرورة اطلاق حملات توعية بمختلف القضايا الهامة في المجتمع وطريقة التعامل معها.

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